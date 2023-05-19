Ройзман получил штраф в 260 тыс. рублей по уголовному делу о дискредитации ВС РФ

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Суд в Екатеринбурге в пятницу вынес обвинительный приговор бывшему мэру города Евгению Ройзману (признан в РФ иноагентом) по уголовному делу о дискредитации российской армии, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Признать виновным (...) и окончательно назначить Ройзману Евгению Вадимовичу наказание в виде штрафа в размере 260 тыс. рублей", - сказал судья.

Экс-мэр, отвечая на вопрос, будет ли подана апелляция на приговор, сказал: "Думаю, что нет".

Он также сказал, что считает свой приговор, по сути, оправдательным: "Во-первых, стало неожиданным, врать не буду, во-вторых, я считаю, что это оправдательный приговор в нынешних условиях".

Ройзман сообщил, что его задача была "в первую очередь, не сесть, во вторую очередь - не наговорить себе на новый срок и остаться на своих позициях". "Считаю, мне удалось", - добавил экс-мэр.

Адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов заявил журналистам, что решение об обжаловании будет принято после получения копии приговора: "Мы получим копию приговора и там уже примем решение. Евгений Вадимович самостоятельно может обжаловать, может не обжаловать. Защитники имеют право обжаловать или не обжаловать".

Прокурор Дмитрий Соколов пояснил журналистам, что наказание в виде штрафа по данному уголовному делу является единственно возможным.

"Учитывая, что преступление было совершено в старой редакции уголовного закона, наказание в виде штрафа является единственно возможным из тех, которые можно было назначить в принципе. Поскольку ранее преступление было отнесено к преступлениям небольшой тяжести, Ройзман является лицом несудимым. (...) Обвинением было запрошено единственно возможное наказание (..) близкое к максимальному", - сказал Соколов.

Ройзман был задержан в Екатеринбурге 24 августа 2022 года. Впоследствии ему было предъявлено обвинение по ч.1 ст.280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ) и избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

По версии следствия, в июле минувшего года он сообщил неограниченному кругу лиц, которые смотрели видеотрансляцию на видеохостинге, информацию, содержащую, согласно экспертизе, признаки "убеждения адресата в негативном характере целей использования Вооруженных сил РФ", сообщали в прокуратуре Москвы.

Свою вину по данному делу Ройзман не признает. Гособвинение в суде запросило для него наказание, не связанное с лишением свободы - штраф в размере 260 тыс. рублей. Сторона защиты в ходе заседания заявила, что считает вину Ройзмана недоказанной и попросила оправдать его.

Осенью прошлого года Минюст РФ включил Ройзмана в реестр иностранных агентов.