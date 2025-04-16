Фицо заверил, что приедет в Москву на 9 мая

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заверил, что приедет в Москву в мае на празднование Дня Победы, несмотря на критику со стороны руководства Евросоюза.

"Я поеду в Москву на 9 мая. Это шантаж со стороны главы европейской дипломатии (Каи Каллас) или предупреждение о том, что я буду наказан после возвращения из Москвы?" - написал Фицо в соцсетях, напомнив, что "сейчас не 1939 год" (год начала Второй мировой войны).

Ранее глава Европейской внешнеполитической службы Кая Каллас потребовала, чтобы Фицо пересмотрел идею о визите в Москву на празднования в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.