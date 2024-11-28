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Путин пригласил военных стран ОДКБ принять участие в Параде Победы в Москве

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин пригласил глав государств и военных стран ОДКБ принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы в Москве в 2025 году.

"Надеюсь, что вы найдете возможность приехать на эти торжественные мероприятия в Москву, на торжественные мероприятия 9 мая. Кроме того, приглашаем воинские расчеты стран ОДКБ, вместе с российскими, принять участие в параде на Красной площади", - сказал он, выступая на заседании Совета коллективной безопасности в узком составе.

ОДКБ Владимир Путин Красная площадь
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