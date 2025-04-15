Суд назначил реальные сроки четырем журналистам по делу о сотрудничестве с ФБК

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Нагатинский суд Москвы назначил реальные сроки продюсеру новостной службы агентства Reuters Константину Габову, работавшему с Associated Press журналисту Сергею Карелину, а также сотрудникам издания SOTAvision (признано в России иноагентом) Антонине Фаворской (Кравцовой) и Артему Кригеру по делу в участии в экстремистской организации, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Габову, Карелину, Фаворской и Кригеру назначено по пять с половиной лет каждому в колонии общего режима. Каждому из осужденных на три года после отбытия наказания запрещено размещать материалы в интернете. Они признаны виновными в участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК).

На прениях сторон гособвинение просило приговорить каждого из подсудимых к пяти годам 11 месяцам колонии.

По версии следствия, журналисты сотрудничали со структурами Алексея Навального, в том числе Фондом борьбы с коррупцией (ФБК; признан в России экстремистской организацией и запрещен).

Никто из фигурантов дела не признал вину. Журналисты заявляли, что уголовное преследование связано с их профессиональной деятельностью.