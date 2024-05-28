Суд продлил арест адвокатов Навального

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия продлил арест Алексею Липцеру и Вадиму Кобзеву - адвокатам Алексея Навального, обвиняемым в участии в экстремистском сообществе, передал корреспондент "Интерфакса".

Согласно постановлению судьи Тимура Вахрамеева, срок содержания под стражей в отношении Липцера и Кобзева продлен до 3 августа.

Как указал в суде следователь, за указанный срок следствию необходимо завершить ознакомление обвиняемых с материалами уголовного дела и направить дело в прокуратуру для дальнейшей передачи в суд.

Адвокаты просили суд отклонить ходатайство следователя, подчеркнув, что следствие по делу в настоящее время завершено, доказательства собраны и все свидетели допрошены.

Согласно озвученным в суде сведениям, в начале апреля адвокатам было объявлено об окончании следственных действий, предъявлено обвинение в окончательной редакции, после чего они начали знакомится с материалами дела.

Липцеру и Кобзеву предъявлено обвинение в участии в экстремистском сообществе. Они не признают вину. Также по делу арестован еще один адвокат, работавший с Навальным, - Игорь Сергунин.

Кроме того, заочно по делу в России арестованы и объявлены в розыск двое других адвокатов Навального - Ольга Михайлова и Александр Федулов.

По версии следствия, адвокаты осуществляли передачу информации от Навального и Навальному как руководителю экстремистского сообщества, когда тот находился в колонии во Владимирской области.

Навальный скончался в феврале 2024 года в колонии в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа, где отбывал наказание по ряду обвинений, в том числе за создание экстремистского сообщества - "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК; признан в РФ экстремистской организацией и запрещен).