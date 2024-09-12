Суд в Петушках рассмотрит дело адвокатов Навального в закрытом режиме

Центр "Э" МВД предупредил о наличии угрозы безопасности участников процесса

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Петушинский районный суд по ходатайству прокуратуры в закрытом режиме рассмотрит уголовное дело троих адвокатов Алексея Навального - Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина, обвиняемых в участии в экстремистском сообществе, передал корреспондент "Интерфакса".

"Ходатайство государственного обвинителя удовлетворить. Провести закрытое судебное заседание", - огласила постановление судья Юлия Шилова.

Петушинский 12 сентября приступил к рассмотрению дела адвокатов.

По ходатайству прокуроров процесс должен проходить в закрытом режиме ввиду угрозы безопасности участников процесса со стороны членов экстремистского сообщества, участие в котором вменяется подсудимым адвокатам.

Гособвинители сослались на письмо из Центра противодействия экстремизму МВД (Центр "Э"), в котором утверждалось, что, по оперативной информации, участники экстремистского сообщества, находящиеся за рубежом, в случае публичного освещения процесса, могут организовать провокации и давление на участников судопроизводства, в том числе через иностранные интернет-площадки.

Подсудимые и их защитники возражали против удовлетворения ходатайства. Адвокаты указали на то, что письмо из МВД не подкреплено материалами оперативно-разыскной деятельности, о которых в нем идет речь. Защитники подчеркнули, что никому из участников процесса не предоставлена госзащита, несмотря на информацию о возможных угрозах. Кроме того, согласно позиции защиты, закрытие процесса нарушает принцип гласности, а фабула обвинения ранее неоднократно озвучивалась в судебных заседаниях.

Кобзеву, Липцеру и Сергунину предъявлено обвинение в участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК).

Кобзев и Липцер не признают вины. Сергунин, как сообщал следователь, вину признал.

По версии обвинения, адвокаты осуществляли передачу информации от Навального и Навальному как руководителю экстремистского сообщества, когда тот находился в колонии во Владимирской области.

По аналогичному обвинению заочно арестованы и объявлены в розыск двое других адвокатов Навального - Ольга Михайлова и Александр Федулов.

Навальный скончался в феврале 2024 года в колонии в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа, где отбывал наказание по ряду обвинений, в том числе за создание экстремистского сообщества - "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК; признан в России экстремистской организацией и запрещен).