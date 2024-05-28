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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

Один из адвокатов Навального признал вину в участии в экстремистском сообществе

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Адвокат Игорь Сергунин, защищавший Алексея Навального, признал вину в участии в экстремистском сообществе, заявил следователь.

Об этом следователь сообщил на заседании Басманного суда Москвы, где рассматривается вопрос о продлении срока ареста Сергунину.

По словам следователя, адвокат дал следствию "показания по существу предъявленного обвинения".

Ранее во вторник суд до 3 августа продлил срок ареста двоим другим адвокатам Навального, обвиняемым в участии в экстремистском сообществе, - Алексею Липцеру и Вадиму Кобзеву, которые не признают вину.

Как следует из оглашенных в суде сведений, в настоящее время следственные действия по уголовному делу завершены, адвокаты и их защитники завершают ознакомление с материалами расследования, после чего дело будет направлено в прокуратуру.

Адвокатам предъявлено обвинение в участии в экстремистском сообществе.

Кроме того, заочно по делу в России арестованы и объявлены в розыск двое других адвокатов Навального - Ольга Михайлова и Александр Федулов.

По версии следствия, адвокаты осуществляли передачу информации от Навального и Навальному как руководителю экстремистского сообщества, когда тот находился в колонии во Владимирской области.

Навальный скончался в феврале 2024 года в колонии в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа, где отбывал наказание по ряду обвинений, в том числе за создание экстремистского сообщества - "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК; признан в РФ экстремистской организацией и запрещен).

Алексей Навальный Басманный суд Москва
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