Путин внес в Совфед кандидатуру Александра Коновалова для назначения судьей КС

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин внес в Совет Федерации представление с кандидатурой Александра Коновалова для назначения на пост судьи Конституционного суда РФ, сообщил глава комитета палаты парламента по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"3 апреля 2025 года в Совет Федерации поступило представление президента Российской Федерации о назначении на должность судьи Конституционного Суда Российской Федерации Коновалова Александра Владимировича", - написал он в своем Telegram-канале.

Комитет обсудит кандидатуру Коновалова на своём очередном заседании 15 апреля, добавил Клишас.

Он напомнил, что назначение судьи КС на должность по представлению президента РФ относится к ведению Совета Федерации по Конституции, парламент рассматривает вопрос о назначении в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения представления главы государства.

По его словам, кандидатуры, представленные президентом РФ для назначения на должность судьи КС, предварительно обсуждаются в комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, который готовит заключение по кандидатуре.

"Каждый судья Конституционного суда назначается на должность на заседании Совета Федерации в индивидуальном порядке тайным голосованием. Председатель Совета Федерации (...) приводит к присяге лицо, назначенное на должность судьи Конституционного Суда", - сообщил Клишас.

В минувший вторник на сайте суда сообщалось о кончине в Санкт-Петербурге заместителя председателя Конституционного суда РФ, доктора юридических наук Сергея Маврина.