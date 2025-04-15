Совет Федерации 16 апреля рассмотрит вопрос о назначении Коновалова судьей КС

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал верхней палате парламента назначить экс-министра юстиции Александра Коновалова судьей Конституционного суда России.

"Мы поддерживаем представленную президентом кандидатуру Александра Владимировича Коновалова на должность судьи Конституционного суда РФ", - сказал на заседании комитета его председатель Андрей Клишас.

Комитет рекомендует Совету Федерации назначить Коновалова судьей КС. "Решение будет приниматься завтра на пленарном заседании", - сказал Клишас.

Председатель КС Валерий Зорькин отметил на заседании комитета, что Коновалов подходит для поста судьи Конституционного суда в связи с глубокими знаниями в области доктрины права и хорошим послужным списком.

Сам кандидат рассказал, что 13 лет работы в прокуратуре, как и еще 12 лет в Минюсте пополнили его знания в области практики во всех областях правоприменения. Последние пять лет работы на посту полномочного представителя президента в КС также позволили взглянуть на российское законодательство с другого ракурса, отметил он.

"И честно скажу, что я склонен думать, что наше законодательство не такое уж и плохое после того, как я пять лет его помогал апробировать в Конституционном суде", - сказал Коновалов на заседании комитета.

"Я уверен в том, что Конституционный суд - это совершенно особенный суд, такой "sui generis", который должен очень разумно, грамотно, фундаментально аргументировать свою позицию, создавая во многом определенные тенденции, каноны правоприменения, может быть, на десятилетия вперед", - отметил он.