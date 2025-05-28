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Минсельхоз видит риски для аграриев в появлении обязательного биржевого норматива

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Минсельхоз видит риски в усилении регламентации биржевой торговли, прежде всего, в связи с введением для производителей обязанности продавать часть своей продукции на организованных торгах.

Об этом говорится в письме ведомства в аппарат правительства, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с документом от 17 апреля 2025 года. В нем изложена позиция Минсельхоза по поводу законопроекта, который вносит изменения в закон "Об организованных торгах".

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Как сообщалось, законопроект предполагает, в частности, что правительство может устанавливать перечень отдельных видов товаров и нормативы их продажи на организованных торгах. Эти нормативы не могут превышать 25% от объема производства, если законодательством не предусмотрено иное.

Минсельхоз признает, что биржевая торговля сельхозпродукцией является одним из эффективных механизмов, которые могут позволить производителям осваивать новые возможности и направления сбыта. Однако введение обязательной реализации на бирже определенного объема продукции должно базироваться на соблюдении баланса между прогностическо-аналитическими задачами государства и экономическим развитием аграрного сектора, считают в ведомстве.

"В частности, полагаем, что обязательное участие в торгах на бирже повлечет за собой увеличение затрат, связанных с реализацией товара (например, в части комиссионных расходов на оплату биржевых услуг), и такие затраты в первую очередь возникнут у производителя продукции, - цитирует письмо источник. - Аргументация о том, что биржевая торговля сокращает цепочку перепродаж до минимума и у конечного потребителя появляется возможность выйти на биржу и купить тот же товар по цене, по которой его покупает перекупщик, не представляется обоснованной. Согласно проектируемому регулированию, торги на бирже не исключают участия в них посредников, в проекте закона отсутствуют нормы, ограничивающие участие посредников в качестве участников торгов".

В то же время прямое обращение покупателя к производителю товара возможно и без участия в организованных торгах, констатирует ведомство. Оно приводит в пример общедоступные сервисы ФНС, которые позволяют участникам торговли самостоятельно находить контрагентов, минуя посредников.

Минсельхоз не поддержал и позицию о наибольшей эффективности биржевых торгов для формирования конкурентной рыночной цены. Сославшись на данные Национальной товарной биржи (НТБ), он сообщил, что ценовое средневзвешенное значение биржевого индекса сахара в Центральном округе по данным на 17 апреля этого года составляло 59 712 рублей за тонну, в то время как средневзвешенное ценовое значение внебиржевого индекса сахара - 59 507 рублей за тонну. Это говорит о сопоставимости цены, формируемой вне биржевых торгов.

Комментируя мнение разработчиков, что принятие законопроекта будет способствовать расширению линейки товаров, продаваемых на организованных торгах, и формированию репрезентативных ценовых индикаторов, Минсельхоз отмечает, что "более целесообразным подходом к расширению перечня товаров на бирже представляется не введение принудительного обязательства торговать на бирже, а разработка комплекса мер, направленных на повышение привлекательности и эффективности биржевых инструментов". Одним из них, по мнению ведомства, является снижение финансовых и административных издержек для производителей, стремящихся выйти на биржу.

"Попытка жестко регламентировать объемы продукции, подлежащей реализации на организованных торгах, может привести к ряду негативных последствий. Во-первых, фермеры, опасаясь не выполнить нормативы, будут вынуждены завышать объемы законтрактованной продукции, что создает риски неисполнения обязательств в случае неурожая. Во-вторых, это может привести к снижению интереса к организованным торгам со стороны производителей, которые предпочтут более гибкие и менее рискованные каналы сбыта. В-третьих, жесткие нормативы могут ограничить конкуренцию и затруднить доступ на рынок для небольших фермерских хозяйств, которые не имеют возможности гарантировать стабильные объемы поставок", - заявляет Минсельхоз.

Ведомство подчеркивает, что нововведения должны учитывать особенности аграрного производства. "Фермер не может с уверенностью гарантировать определенный объем продукции, поскольку урожайность зависит от множества факторов, находящихся вне его контроля. Необходимо учитывать специфику сельскохозяйственной отрасли и адаптировать нормативные требования к реальным условиям, чтобы избежать негативных последствий для аграриев и рынка в целом", - подчеркивается в письме.

Минсельхоз НТБ ФНС правительство
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