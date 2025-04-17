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МИД РФ заявил, что Москва продолжает доверительные контакты с Вашингтоном

МИД РФ заявил, что Москва продолжает доверительные контакты с Вашингтоном
Фото : Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Россия продолжает доверительный диалог с США, полагает, что благодаря контактам Вашингтон стал лучше понимать российские доводы, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Мы продолжаем доверительные контакты с американской стороной. Мы видим, что по целому ряду важнейших вопросов они нас слышат. Мы полагаем, что на основе предоставляемой информации определенные аспекты они стали лучше понимать, лучше понимать наши доводы о безальтернативности устранения первопричин украинского кризиса", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

Она подчеркнула, что новая администрация США "пытается сама разобраться в деталях, в сути проблемы, чтобы выработать собственное мнение о ситуации и возможных путях ее решения".

"Все это требует и терпения, и времени, и, конечно, тщательного, выверенного подхода, основанного на изучении фактов. Мы видим, как нынешняя администрация демонстрирует настрой на достижение поставленной цели. Естественно, мы сейчас только в начале пути. Пока только на этом пути делаются первые же шаги", - добавила официальный представитель МИД РФ.

Захарова отметила, что Москва откровенно говорит о том, где в этом диалоге есть успех, и не скрывает, где остаются проблемные узловые вопросы, "где они еще даже не начинали рассматриваться".

Мария Захарова МИД РФ США
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