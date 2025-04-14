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Песков назвал чрезвычайно полезными контакты российской стороны с Уиткоффом

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Контакты российской стороны со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом полезны, так как позволяют главам двух стран доводить друг до друга их позиции, но моментальных результатов от этих контактов ждать не стоит, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Подобные контакты чрезвычайно полезны и весьма эффективны за счет того, что, фактически, сложился очень востребованный канал доведения информации друг для друга, посредством которого можно от главы государства главе государства передавать различные элементы позиции по тем или иным вопросам, что, конечно же, способствует тому, что визави получают информацию из первых рук", - сказал он журналистам.

При этом Песков подчеркнул, что "обсуждаемые вопросы весьма сложны, поэтому ждать каких-то моментальных результатов вряд ли было бы оправданно, работа продолжается".

Президент РФ Владимир Путин встретился с Уиткоффом в минувшую пятницу в Петербурге. Песков ранее подтвердил, что Путин встречается со спецпосланником президента США уже в третий раз. Он также заявил о закрытом характере переговоров Путина и Уиткоффа в Петербурге.

Дмитрий Песков США Стив Уиткофф
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