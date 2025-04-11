Спецпосланник президента США Уиткофф прибыл в РФ. Обобщение

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле подтвердили, что спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф прилетел в Россию, пообещали сообщить, если состоится его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Да, я подтверждаю, он (Уиткофф - ИФ) действительно прилетел в Россию", - сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков журналистам.

Отвечая на вопрос, планируется ли встреча Путина с Уиткоффом, представитель Кремля сказал: "Если будет - мы сообщим".

Ранее портал Axios сообщил со ссылкой на источник и данные онлайн-службы слежения за авиасообщением Flightradar, что Уиткофф отправился в Россию, где может встретиться с российским лидером.

Предмет диалога РФ-США

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США, в отличие от Европы, пытаются вникнуть в первопричины украинского кризиса. "Мы видим, что, в отличие от Европы (я сюда включаю и Британию), которая полностью игнорирует первопричины нынешней ситуации, в Соединённых Штатах есть желание вникнуть в суть проблемы", - сказал Лавров журналистам в Алма-Ате после заседания Совета глав МИД СНГ.

Министр добавил, что обсудил со своими коллегами по СНГ ситуацию вокруг Украины, а также "посвятил их в некоторые детали наших контактов с американцами на разных уровнях, в том числе и по вопросам содействия со стороны Вашингтона в урегулирование украинского кризиса".

"Президент Трамп не раз публично говорил, что втягивание Украины в НАТО было ошибкой, которая сыграла, наверное, решающую роль в нынешних событиях, вопреки многолетним предупреждениям со стороны Москвы", - отметил Лавров.

При этом ранее Трамп выразил надежду на урегулирование конфликта на Украине и призвал ускорить этот процесс. "Нам нужно двигаться быстрее", - сказал президент США в Белом доме на совещании с членами своей администрации.

"Надеюсь, у нас относительно скоро будет соглашение с Россией и Украиной" - добавил Трамп.

Касательно прямого авиасообщения между РФ и США, Лавров сообщил, что Россия увязывает его возобновление со снятием санкций с российской авиакомпании "Аэрофлот". "Оно (возобновление прямого авиасообщения между РФ и США - ИФ) (...) должно стать следствием вывода "Аэрофлота" из-под санкций", - сказал глава МИД РФ.

Укрепление доверия

Идея обмена заключёнными между РФ и США родилась у двух стран одновременно, обмен способствует укреплению доверия, заявил Лавров. "Как-то идея родилась одновременно с обеих сторон. Я уверен, что любой гуманитарный жест, даже когда идёт речь о том, что два человека воссоединятся с семьями, это всегда позитивно", - сказал министр.

"Это помогает укреплять доверие, которое столь необходимо", - добавил Лавров.

В четверг Трамп заявил, что положительно воспринял согласие России освободить арестованную в РФ американку Ксению Карелину в обмен на содержавшегося под стражей в США гражданина РФ Артура Петрова. "Я ценю освобождение балерины. Мы работали над ее освобождением по просьбе нашего общего хорошего друга. Дэйна Уайт (президент Ultimate Fighting Championship (UFC) - ИФ) позвонил мне и рассказал, что это подруга одного из бойцов... США поговорили об этом с президентом Путиным и заключили сделку", - заявил Трамп на встрече администрации США.

В свою очередь, представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс призвала Россию вернуть свободу и другим американцам после обмена заключёнными с Москвой в четверг. "Я бы хотела повторить призыв к России отпустить Стивена Хаббарда, который находится в заключении уже почти три года. Мы продолжаем работу для освобождения в России Хаббарда и других американских граждан", - сказала Брюс.

Консультации делегаций в Стамбуле

Целью состоявшегося 10 апреля в Стамбуле раунда российско-американских экспертных консультаций была нормализация функционирования дипломатических представительств обеих стран и устранение "раздражителей", накопившихся в двустороннем "досье", говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале МИД РФ.

"Возглавляемые послом России в Вашингтоне Александром Дарчиевым и заместителем помощника госсекретаря США Сонатой Коултер делегации обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договоренность о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий, а также осуществлению взносов Российской Федерации в бюджеты ООН и других международных организаций", - сказано в сообщении.

В нём отмечается, что "в контексте поставленного российской стороной вопроса о возврате конфискованных властями США шести объектов дипломатической недвижимости, принадлежащих Российской Федерации на правах собственности, условлено разработать "дорожную карту".

Дарчиев подчеркнул "важность срочных практических шагов в данном направлении, включая незамедлительный допуск на указанные объекты российских представителей для инспекции и оценки нанесенного ущерба".

Согласно сообщению, на консультациях "была продолжена работа по облегчению визового оформления и режима передвижения сотрудников дипмиссий по стране пребывания". Посол России "призвал энергичнее двигаться к решению крупных задач, способствующих укреплению взаимного доверия, расширению деловых и общественных связей, таких, как возобновление прямого авиасообщения".

"По итогам консультаций принято решение оперативно проработать высказанные предложения. Ориентир - выйти на взаимоприемлемые развязки к ближайшему новому консультационному раунду, сроки которого согласовываются", - информирует МИД РФ.

По оценке российской стороны, изложенной в сообщении на сайте МИД РФ, консультации прошли в содержательном ключе, и стороны условились продолжить диалог по данному каналу. В МИД подчеркнули, что "в соответствии с поручением глав внешнеполитических ведомств были предметно обсуждены пути преодоления многочисленных "раздражителей", доставшихся в наследство от предыдущих американских администраций".

В свою очередь, в Госдепартаменте США по итогам встречи сообщили, что американская сторона в ходе контактов с российскими официальными лицами выразила обеспокоенность "политикой России, запрещающей трудоустройство местного персонала, что является главным препятствием в поддержании стабильной и устойчивой численности персонала в посольстве США в Москве".