Суд ужесточил наказание и назначил принудительное лечение осужденному в РФ за педофилию американцу Барнсу

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд добавил полгода колонии и назначил принудительное лечение гражданину США Дэвиду Барнсу, в 2022 году осужденному на 21 год по делу о сексуальном насилии над детьми.

Об этом сообщила столичная прокуратура.

Суд после рассмотрения прокурорского представления назначил американцу наказание в виде 21 года 6 мес. лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, признал отягчающее обстоятельство и дополнительно назначил принудительную меру медицинского характера в виде амбулаторного принудительного наблюдения и лечения.

Барнс был арестован в 2022 году и осужден в 2024 году.

Суд установил, что "с января 2014 года по март 2018 года осужденный, находясь за пределами Российской Федерации совместно со своими малолетними сыновьями 2010 г.р. и 2014 г.р., являющимися гражданами Российской Федерации, используя их беспомощное состояние, совершал в отношении них иные насильственные действия сексуального характера".

Как сообщалось, основанием для задержания Барнса стало обращение бывшей жены задержанного - сотрудницы одной из нефтяных компаний, заявившей, что с 2014 по 2018 годы супруг в городах Хьюстон и Те-Вудленс подвергал сексуальному насилию гостивших у него их несовершеннолетних сыновей 2010 и 2014 годов рождения.