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Гражданин США задержан в Москве по делу о сексуальном насилии над детьми

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Московские следователи возбудили уголовное дело и задержали 64-летнего гражданина США после заявления его бывшей супруги о сексуальном насилии над их детьми, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Возбуждено уголовное дело по части 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), сказал собеседник агентства.

По его словам, основанием процессуальных действий стало обращение бывшей жены задержанного - сотрудницы одной из нефтяных компаний, заявившей, что с 2014 по 2018 годы супруг в городах Хьюстон и Те-Вудлендс (штат Техас) подвергал сексуальному насилию гостивших у него их несовершеннолетних сыновей 2010 и 2014 годов рождения.

"Установлено, что фигурант дела не имеет регистрации на территории РФ, проживает в съемной квартире на улице Авиаконструктора Сухого в Москве", - добавил источник.

"Интерфаксу" известно имя задержанного, оно не разглашается в интересах следствия.

Статья 132 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Москва США

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