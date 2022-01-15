Суд в Москве арестовал гражданина США по обвинению в педофилии

Фото: Иван Генералов/Интерфакс

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Савеловский суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест 64-летнего гражданина США Дэвида Барнса, задержанного после заявления его бывшей супруги о сексуальном насилии над их детьми.

"Постановлением суда в отношении Барнса избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком 13 марта 2022 года", - сообщила "Интерфаксу" в пресс-секретарь суда Мария Михайлова в субботу.

По данным суда, Барнсу предъявлено обвинение в двух эпизодах насильственных действий сексуального характера в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста (п "б", ч. 4 ст. 132 УК РФ).

Как сообщил накануне агентству осведомленный источник, основанием для задержания Барнса стало обращение бывшей жены задержанного - сотрудницы одной из нефтяных компаний, заявившей, что с 2014 по 2018 годы супруг в городах Хьюстон и Те-Вудленс подвергал сексуальному насилию гостивших у него их несовершеннолетних сыновей 2010 и 2014 годов рождения.

По данным источника, Барнс не имеет регистрации на территории РФ и проживает в съемной квартире на улице Авиаконструктора Сухого в Москве.

Официальными комментариями следствия и защиты Барнса по ситуации "Интерфакс" в настоящее время не располагает.