Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:48Заразились
на 15.01В России 10 774 304+27 179В мире 323 567 887+3 468 369

Суд в Москве арестовал гражданина США по обвинению в педофилии

Суд в Москве арестовал гражданина США по обвинению в педофилии
Фото: Иван Генералов/Интерфакс

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Савеловский суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест 64-летнего гражданина США Дэвида Барнса, задержанного после заявления его бывшей супруги о сексуальном насилии над их детьми.

"Постановлением суда в отношении Барнса избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком 13 марта 2022 года", - сообщила "Интерфаксу" в пресс-секретарь суда Мария Михайлова в субботу.

По данным суда, Барнсу предъявлено обвинение в двух эпизодах насильственных действий сексуального характера в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста (п "б", ч. 4 ст. 132 УК РФ).

МоскваГражданин США задержан в Москве по делу о сексуальном насилии над детьмиЧитать подробнее

Как сообщил накануне агентству осведомленный источник, основанием для задержания Барнса стало обращение бывшей жены задержанного - сотрудницы одной из нефтяных компаний, заявившей, что с 2014 по 2018 годы супруг в городах Хьюстон и Те-Вудленс подвергал сексуальному насилию гостивших у него их несовершеннолетних сыновей 2010 и 2014 годов рождения.

По данным источника, Барнс не имеет регистрации на территории РФ и проживает в съемной квартире на улице Авиаконструктора Сухого в Москве.

Официальными комментариями следствия и защиты Барнса по ситуации "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

Москва США Дэвид Барнс

Новости по теме

Новости

В Москве в субботу сохранятся неблагоприятные погодные условия

В Москве в субботу сохранятся неблагоприятные погодные условия

Поликлиники Москвы перешли на усиленный режим работы

Поликлиники Москвы перешли на усиленный режим работы

В Москве выявили 729 случаев заражения "омикроном"

Начальник Радиотехнических войск ВКС арестован по делу об особо крупной взятке

Начальник Радиотехнических войск ВКС арестован по делу об особо крупной взятке

Мосгорсуд установил, что ПЦ "Мемориал" устойчиво пренебрегал требованиями закона

Мосгорсуд установил, что ПЦ "Мемориал" устойчиво пренебрегал требованиями закона

Гражданин США задержан в Москве по делу о сексуальном насилии над детьми

Непогода в Москве продолжится в пятницу

В МЧС подтвердили гибель двух рабочих при падении лифта в центре Москвы

В МЧС подтвердили гибель двух рабочих при падении лифта в центре Москвы

Два человека, предположительно, погибли при падении лифта в "Президент-отеле" в Москве

Пассажирам метро в Москве вернули деньги, списанные по ошибке по Face Pay

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });