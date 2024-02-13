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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Суд в Москве приговорил гражданина США к 21 году колонии за педофилию

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Савеловский суд Москвы назначил 21 год колонии строгого режима гражданину США Дэвиду Барнсу по уголовному делу о насилии над ребенком, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда во вторник.

Барнс признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста (п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ).

Американец был арестован в январе 2022 года.

Как сообщалось, основанием для задержания Барнса стало обращение бывшей жены задержанного - сотрудницы одной из нефтяных компаний, заявившей, что с 2014 по 2018 годы супруг в городах Хьюстон и Те-Вудленс подвергал сексуальному насилию гостивших у него их несовершеннолетних сыновей 2010 и 2014 годов рождения.

Вместе с тем, по информации суда, в окончательной редакции обвинения Барнсу был вменен один эпизод преступной деятельности.

Отмечалось, что Барнс не имел регистрации на территории РФ и проживал в съемной квартире на улице Авиаконструктора Сухого в Москве.

США Москва Савеловский суд Дэвид Барнс
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