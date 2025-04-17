Открылся 47-й Московский международный кинофестиваль

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В Москве в театре "Россия" открылся 47-й Московский международный кинофестиваль, передает корреспондент "Интерфакса".

В начале церемонии помощник президента РФ Владимир Мединский зачитал телеграмму Владимира Путина участникам и гостям фестиваля, в котором глава государства отметил, что в этом году мероприятие проходит под знаком 80-летия Победы во Второй мировой войне.

"Московский кинофестиваль славится гостеприимной атмосферой, насыщенной и богатой историей, уникальными традициями. Мэтры кинематографа считали за честь именно здесь представить свои новые работы, а кому-то фестиваль дал путёвку в большую кинематографическую жизнь. Включение картины в программу Московского кинофестиваля становилось своеобразным знаком качества для киноманов всего мира", - говорится в телеграмме президента.

От себя Мединский напомнил о том, как советские актеры, режиссеры и операторы в годы войны "уходили массово на фронт и потом снимали кино".

"Вернувшись, они рассказывали, передавали свои эмоции: и ужас испытаний, и счастье победы. И здесь сегодня на открытии Московского кинофестиваля мы хотим вспомнить, почтить их память", - сказал Мединский, после чего на церемонии был представлен видеоряд из советских фильмов о войне.

Старт киносмотру дали президент фестиваля Никита Михалков и председатель жюри основного конкурса смотра - испанский режиссер, продюсер, обладатель множества наград Луис Миньярро.

ММКФ - второй, после Венецианского, старейший кинофестиваль мира. Впервые ММКФ состоялся в 1935 году. Тогда он назывался "Советский кинофестиваль в Москве". Председателем жюри первого фестиваля был Сергей Эйзенштейн. Киносмотр регулярно проводится с 1959 года. До 1999 года ММКФ проводился раз в два года, затем - ежегодно. Смотр традиционно проводился в июне, но в 2018 году он был перенесен на апрель из-за Чемпионата мира по футболу. После этого было принято решение, что ММКФ будут проводить в апреле на постоянной основе.

В этом году фестиваль пройдет с 17 по 24 апреля. В основной конкурс вошли 13 картин.