В селе Новая Таволжанка при атаках ВСУ повреждена газовая труба

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаках ВСУ в нескольких населенных пунктах.

"Вечером в селе Новая Таволжанка в результате прилетов снарядов повреждены два частных дома, легковой автомобиль, газовая труба - аварийными бригадами утечка газа устранена. В селе Первое Цепляево поздно вечером от удара БПЛА на стоянке предприятия поврежден автомобиль", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

В селе Тишанка Волоконовского района минувшей ночью в результате сбросов взрывных устройств с БПЛА повреждены частный дом и объект торговли.

Как сообщил Гладков, в городе Грайворон ночью в результате сбросов взрывных устройств с беспилотников повреждены шесть квартир в многоквартирном доме и семь транспортных средств. В поселке Чапаевский пострадал забор частного домовладения, хозпостройка и автомобиль, который полностью сгорел.