В результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области ранен мирный житель

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Грузовой автомобиль подвергся атаке украинского дрона, ранен водитель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В селе Белянка Шебекинского округа грузовой автомобиль подвергся атаке вражеского дрона. Ранен водитель. Бойцы самообороны доставили мужчину с минно-взрывной травмой, множественными поверхностными осколочными ранениями живота, предплечья и ноги в Шебекинскую ЦРБ", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что транспортное средство полностью сгорело.