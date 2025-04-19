Президент РФ заявил, что пасхальное перемирие покажет готовность Киева к переговорам

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Действия Украины во время объявленного Россией пасхального перемирия покажут готовность Киева к мирному урегулированию, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Наше решение о пасхальном перемирии покажет, насколько искренней является готовность киевского режима и его желание, а также способность соблюдать договоренности, участвовать в процессе мирных переговоров, направленных на устранение первопричин украинского кризиса", - сказал Путин в ходе встречи с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.

Президент РФ подчеркнул, что Москва ждет от Киева ответных действий по пасхальному перемирию, но войска РФ должны быть готовы ответить и на агрессивные действия, если они последуют.

"Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру. При этом наши войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника, любых его агрессивных действий", - сказал Путин.

Президент добавил: "Мы знаем, киевский режим более 100 раз, как вы мне и докладывали, нарушал договоренности о ненанесении ударов по энергетической инфраструктуре, поэтому прошу быть крайне внимательными и собранными, быть готовыми к немедленному ответу в полном объеме".

"Наше решение о пасхальном перемирии покажет, насколько искренними являются готовность киевского режима и его желание, да и способность, соблюдать договоренности, участвовать в процессе мирных переговоров, направленных на устранение первопричин украинского кризиса", - подчеркнул Путин.

По его словам, Россия всегда была к этому готова.