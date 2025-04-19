Герасимов заявил, что военные РФ не дали ВСУ прорваться в Белгородскую область

Валерий Герасимов и Владимир Путин во время встречи в Кремле Фото: Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные не дали украинским силам осуществить прорыв на территорию Белгородской области, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"Потерпев неудачу в курском приграничье, противник попытался осуществить прорыв в Белгородскую область в районе населенных пунктов Демидовка и Поповка, они как раз примыкают к Курской области", - сказал Герасимов, докладывая в субботу президенту РФ Владимиру Путин.

"Попытки осуществить вклинение на нашу территорию значительных сил противника были пресечены", - заявил начальник Генштаба.

Он добавил, что у ВСУ в данном районе осталось до 12 человек, они блокированы в лесу южнее Поповки. "От государственной границы они находятся где-то до трех километров", - сообщил Герасимов.