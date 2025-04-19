Командующим группировок войск в зоне СВО переданы указания о прекращении огня

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов передал командующим группировок войск в зоне СВО указания о прекращении огня и боевых действий с 18:00 мск субботы до 00:00 мск понедельника, сообщили в Минобороны РФ.

"В соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации, командующим Объединенной группировкой войск (сил) генералом армии Валерием Герасимовым в канун православного праздника Пасхи (Светлого Христова Воскресения) отданы указания всем командующим группировок в зоне специальной военной операции о прекращении огня и ведения боевых действий с 18 часов московского времени 19 апреля до нуля часов 21 апреля", - говорится в его сообщении.

Как отметили в Минобороны, российские войска будут соблюдать режим прекращения огня при условии его соблюдения украинскими силами.

"Режим прекращения огня вводится в гуманитарных целях и будет соблюдаться российской Объединенной группировкой войск (сил) при условии его взаимного соблюдения киевским режимом", - говорится в сообщении ведомства.