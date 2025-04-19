Вступает в силу пасхальное перемирие в зоне СВО, объявленное президентом РФ

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Режим прекращении огня российскими военными в зоне СВО вступает в силу с 18:00 субботы, как ожидается, он продлится до 00:00 21 апреля.

О пасхальном перемирии президент РФ Владимир Путин объявил ранее в субботу на встрече с главой Генштаба Валерием Герасимовым.

"Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру", - продолжил Путин.

"При этом наши войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника, любых его агрессивных действий", - добавил он.

В Минобороны РФ сообщали, что режим прекращения огня в зоне СВО вводится в гуманитарных целях, российские войска будут его соблюдать при условии его соблюдения украинскими силами.