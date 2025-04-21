Куренков и Козлов проинспектировали наиболее пострадавший от пожаров район Забайкалья

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Глава МЧС России Александр Куренков и министр природных ресурсов Александр Козлов на вертолете Ми-8 совершили облет Тунгокоченского района Забайкальского края, наиболее пострадавшего от лесных пожаров.

Они осмотрели с воздуха места возгораний и оценили обстановку в населенном пункте Верх-Усугли, где принимаются дополнительные меры по его защите.

Главе МЧС сообщили, что работы осложняются постоянно меняющимся направлением порывистого ветра. "Что касается защиты населенных пунктов, вы молодцы. Мы выработаем дополнительные решения для локализации пожаров", - отметил Куренков.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщал, что в регионе действуют 50 пожаров на площади 168 тыс. га, при этом практически 70% возгораний приходятся на труднодоступный и малонаселенный Тунгокоченский район. Здесь ведется работа по ликвидации 21 лесного пожара на общей площади 95 тысяч гектаров.