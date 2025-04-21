Путин не уверен, что ЕС сможет реализовать угрозы в адрес собирающихся в Москву на 9 мая

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин усомнился в том, что у чиновников ЕС есть возможность претворить в жизнь высказываемые ими угрозы в отношении европейских лидеров, желающих приехать в Россию на 9 мая.

"Для того, чтобы угрожать, нужно иметь необходимые инструменты для того, чтобы осуществить свои угрозы. Первое. И второе: нужно быть готовыми применить эти силы и средства для того, чтобы их реализовать. Есть ли всё это у каких-то европейских чиновников? Я не знаю", - сказал Путин журналистам в понедельник.

Так президент РФ ответил на вопрос о том, как он относится к тому, что некоторые "европейские чиновники угрожают европейским лидерам по поводу приезда в Москву на 9 мая".

"Если потенциал стран, которые стоят за их спиной, ограничивается 1,3 млн человек, и они призывают продолжать войну до последнего украинца, то в этой связи возникает вопрос: искренне ли это, люди находятся ли в здравом уме, когда предлагают нечто подобное", - сказал Путин.

Он выразил мнение, что у тех европейских лидеров, кто собрался приехать в Россию на 9 мая, "мужества гораздо больше, чем у тех, кто прячется за чьей-то спиной и пытается кому бы то ни было угрожать".

"Прежде всего, в данном случае, (угрожать - ИФ) тем, кто собирается отметить исторические заслуги людей, отдавших свои жизни в борьбе с нацизмом", - сказал Путин.