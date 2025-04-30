ЕК предупредила президента Сербии о последствиях посещения им Москвы 9 мая

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Член Еврокомиссии (ЕК) по расширению ЕС Марта Кос заявила накануне в Белграде президенту Александру Вучичу, что его планы посещения парада в Москве 9 мая будут иметь последствия для переговоров Сербии о вступлении в Евросоюз.

"Она сообщила, и это мнение разделяется многими государствами-членами ЕС, что его участие в мероприятии в Москве будет иметь последствия для пути, ведущему к обсуждению реформ и следующих шагов в переговорах", - сказал представитель Еврокомиссии (ЕК) Гийом Мерсье на брифинге в Брюсселе в среду.

Он также пояснил, что Кос обсуждала с сербским президентом аспекты переговоров о вступлении Сербии в ЕС и поддержку этого процесса со стороны Евросоюза. Еврокомиссар предупредила, что присутствие Вучича в Москве 9 мая отрицательно отразится на такой поддержке.

Мерсье добавил, что в Брюсселе ясно высказались относительно курса, которым должна следовать Сербия, и позиции, которую она должна занять.

"Сербия обсуждает вступление в Европейский союз, и нужно, чтобы она была заслуживающим доверия партнером и уважала наши принципы и ценности", - сказал представитель ЕК.