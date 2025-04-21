Патриарх Кирилл скорбит в связи с кончиной папы Франциска

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с уходом из жизни папы римского Франциска.

"С его именем связан важный этап в отношениях между Русской Православной и Римско-Католической Церквами. Состоявшаяся в 2016 году первая в истории встреча их предстоятелей ознаменовала желание наших Церквей исцелить "раны, нанесенные в конфликтах далекого и недавнего прошлого," и "объединять усилия для свидетельства о Евангелии Христовом и общем наследии Церкви первого тысячелетия", - говорится в послании патриарха кардиналу Кевину Фарреллу, камерленго Римско-Католической Церкви.

По словам патриарха Кирилла, для христиан всего мира особое значение имело стремление папы Франциска к проявлению солидарности со страдающими и обездоленными.

"Папа обращал внимание на подчас намеренно замалчиваемые случаи несправедливости, попрания человеческого достоинства и различных форм преследования", - отметил патриарх, обещая с благодарностью помнить заявления понтифика в защиту религиозной свободы и, в частности, гонимой Украинской Православной Церкви.

"Всемилостивый Господь да упокоит душу служителя Своего, преставившегося на второй день празднования Воскресения Христова христианами всего мира, в селениях праведных. Да приведет Он его "от смерти к жизни", прощая все прегрешения вольные и невольные, и да сотворит ему вечную память!" - сказано в соболезновании.

Как сообщалось, папа римский Франциск скончался в понедельник в 7:35 по местному времени (8:35 по московскому) в Ватикане.