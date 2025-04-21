Путин заявил, что папа римский Франциск в высшей степени положительно относился к РФ

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск, ушедший из жизни в понедельник, относился к России в высшей степени положительно, и россияне это будут помнить, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.

"Это человек, который относился к России в высшей степени положительно", - сказал Путин, добавив, что в России всегда будут это помнить.

Путин напомнил, что встречался с Франциском неоднократно, поддерживал с ним отношения по различным каналам.

"То, что папа римский ушел из жизни именно в пасхальные дни, я не знаю, как у католиков, но у православных людей есть такое понимание, что, если Господь призывает к себе человека в пасхальные дни, это особый знак того, что человек прожил жизнь не напрасно, сделал много хорошего", - сказал Путин.

По его словам, "папа римский сделал очень много не только для своей паствы, но и для всего мира". "Мы приносим самые глубокие соболезнования всему христианскому миру", - сказал президент.