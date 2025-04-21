МИД России соболезнует Святому престолу и всем католикам

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - В России с прискорбием узнали о кончине папы римского Франциска, выражают глубокие соболезнования Святому Престолу и каждому католику, в чьем сердце живет память о нем, сообщает МИД России.

"Ушедший из жизни понтифик запомнится как выдающийся религиозный и государственный деятель, приверженец идеалам гуманизма и нравственным началам в мировой политике, чье неустанное служение во благо мира и справедливости снискало ему заслуженное уважение сотен миллионов людей - как католиков, так и представителей других вероисповеданий", - заявили на Смоленской площади.

"В период его понтификата Россия и Святой Престол последовательно развивали конструктивный диалог, наращивая совместные усилия по защите традиционных духовно-нравственных ценностей и построению справедливого миропорядка, обеспечивающего гармоничное и равноправное сосуществование всех стран и народов", - отметили в МИД.

"В России надеются, что духовное наследие Папы Римского послужит основой для продолжателей дела понтифика, разделяющих его стремление к укреплению мира, безопасности и стабильности. Российская сторона выражает глубокие соболезнования Святому Престолу и каждому католику, в чьем сердце живет память о Франциске", - говорится в сообщении.