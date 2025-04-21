Путин потребовал не допустить расширения аварийного жилого фонда

Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин заявил, что нельзя допустить в России роста массива ветхого и аварийного жилья.

"Ни в коем случае нельзя допускать роста (ветхого и аварийного жилья - ИФ), а такая угроза есть. Нельзя допускать роста и ветхого жилья, и сползания от ветхого к аварийному", - сказал он на встрече с главами муниципальных образований регионов.

Он подчеркнул, что программа расселения людей из аварийного жилья - чрезвычайно важная вещь. "Это наша обязанность просто перед людьми завершить эту работу. Самое главное (...) своевременно заниматься ремонтом, потому что стоит только на один день упустить - всё", - сказал президент.