В 2025 году ЕГЭ досрочно сдали около 2 тысяч школьников

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В досрочный период сдачи ЕГЭ с 21 марта по 21 апреля 2025 года экзамены сдавали около 2000 человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Рособрнадзора.

"Экзаменационные пункты для участников ЕГЭ были открыты в 65 регионах России", - говорится в сообщении.

По словам замруководителя Рособрнадзора Игоря Круглинского, "экзамены досрочного периода прошли без технологических сбоев, вся техника и организаторы отработали в штатном режиме".

"Впервые при проведении экзаменов был использован механизм родительского контроля на ЕГЭ, когда в экзаменационных пунктах присутствовали родители обучающихся, следящие за соблюдением прав выпускников. Эта практика станет повсеместной во время проведения основного периода ЕГЭ 2025 года", - добавил замглавы ведомства.

Самыми популярными предметами у участников досрочного периода были русский язык, математика базового и профильного уровней, а также обществознание.

"За нарушения порядка проведения государственной итоговой аттестации удалены двое участников досрочного периода ЕГЭ, их результаты аннулированы", - сообщили в ведомстве.

Основной период ЕГЭ пройдет с 23 мая по 4 июля. На участие в ЕГЭ в этом году зарегистрированы более 716 тысяч человек.