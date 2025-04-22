Поиск

Рособрнадзор заявил, что сдать ЕГЭ, купив фейковые ответы в Сети, не получится

Утечка контрольно-измерительных материалов ЕГЭ до начала экзаменов невозможна

Рособрнадзор заявил, что сдать ЕГЭ, купив фейковые ответы в Сети, не получится
Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Утечка контрольно-измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ невозможна, публикуемая в Интернете информация не имеет отношения к реальным материалам экзамена, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе Рособрнадзора.

"Утечка КИМ до начала экзаменов невозможна. Это связано с использованием сложной технологии с многоступенчатой защитой - от процедуры разработки КИМ до направления в пункт проведения экзамена и момента получения ключа расшифровки заданий перед началом экзамена. Надеяться на то, что экзамен можно сдать, купив ответы в сети "Интернет", бессмысленно", - говорится в сообщении.

Результаты мониторинга показывают, что публикуемые материалы не имеют отношения к реальным КИМ ЕГЭ, отметили в пресс-службе.

"Платные услуги по предоставлению якобы реальных ответов к ОГЭ и ЕГЭ в Интернете предлагают уже более 10 лет. Мошенники из года в год обещают дать решение заданий КИМ или направить реальные КИМ ОГЭ и ЕГЭ. Данная схема заканчивается уже на этапе направления аванса в их адрес", - пояснили в пресс-службе.

Рособрнадзор настоятельно рекомендует доверчивым гражданам не поддаваться на эти фейковые предложения, с осторожностью относиться к информации в Интернете и пользоваться только официальными источниками: официальным сайтом Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) и разделом "Навигатор ГИА" на сайте ведомства.

В пресс-службе отметили, что на вышеуказанных ресурсах размещены демонстрационные варианты КИМ ОГЭ и ЕГЭ по всем учебным предметам, открытые банки заданий ОГЭ и ЕГЭ, открытые варианты ЕГЭ досрочного периода, видеоконсультации разработчиков КИМ ЕГЭ по всем учебным предметам для самостоятельной подготовки к экзамену.

Досрочный период ЕГЭ проходил с 21 марта по 21 апреля в 66 регионах России. Основной запланирован в период с 23 мая по 4 июля, дополнительный - с 4 по 23 сентября.

ЕГЭ Рособрнадзор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Для военных могут ввести дисциплинарную ответственность за нарушения в природопользовании

"Мосбиржа" возобновит торги на срочном рынке в 14:20

Султан Омана прибыл на переговоры в Кремль

Султан Омана прибыл на переговоры в Кремль

"Мосбиржа" приостановила торги на срочном рынке

Минпромторг хочет исключить ноутбуки HP и Fujitsu из перечня для параллельного импорта

Минпромторг хочет исключить ноутбуки HP и Fujitsu из перечня для параллельного импорта

Сын основателя "Вымпелкома" Борис Зимин заочно приговорен к 9 годам колонии

Песков заявил, что Киев должен устранить препятствия для переговоров с Москвой

Песков заявил, что Киев должен устранить препятствия для переговоров с Москвой

Церетели похоронят в Тбилиси

Хуснуллин рассказал, как снизить затраты на ЖКХ на 20%

Хуснуллин рассказал, как снизить затраты на ЖКХ на 20%
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6238 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне87 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов199 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе397 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России63 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России74 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ49 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });