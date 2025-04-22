Рособрнадзор заявил, что сдать ЕГЭ, купив фейковые ответы в Сети, не получится

Утечка контрольно-измерительных материалов ЕГЭ до начала экзаменов невозможна

Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Утечка контрольно-измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ невозможна, публикуемая в Интернете информация не имеет отношения к реальным материалам экзамена, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе Рособрнадзора.

"Утечка КИМ до начала экзаменов невозможна. Это связано с использованием сложной технологии с многоступенчатой защитой - от процедуры разработки КИМ до направления в пункт проведения экзамена и момента получения ключа расшифровки заданий перед началом экзамена. Надеяться на то, что экзамен можно сдать, купив ответы в сети "Интернет", бессмысленно", - говорится в сообщении.

Результаты мониторинга показывают, что публикуемые материалы не имеют отношения к реальным КИМ ЕГЭ, отметили в пресс-службе.

"Платные услуги по предоставлению якобы реальных ответов к ОГЭ и ЕГЭ в Интернете предлагают уже более 10 лет. Мошенники из года в год обещают дать решение заданий КИМ или направить реальные КИМ ОГЭ и ЕГЭ. Данная схема заканчивается уже на этапе направления аванса в их адрес", - пояснили в пресс-службе.

Рособрнадзор настоятельно рекомендует доверчивым гражданам не поддаваться на эти фейковые предложения, с осторожностью относиться к информации в Интернете и пользоваться только официальными источниками: официальным сайтом Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) и разделом "Навигатор ГИА" на сайте ведомства.

В пресс-службе отметили, что на вышеуказанных ресурсах размещены демонстрационные варианты КИМ ОГЭ и ЕГЭ по всем учебным предметам, открытые банки заданий ОГЭ и ЕГЭ, открытые варианты ЕГЭ досрочного периода, видеоконсультации разработчиков КИМ ЕГЭ по всем учебным предметам для самостоятельной подготовки к экзамену.

Досрочный период ЕГЭ проходил с 21 марта по 21 апреля в 66 регионах России. Основной запланирован в период с 23 мая по 4 июля, дополнительный - с 4 по 23 сентября.