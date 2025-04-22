Что произошло за день: вторник, 22 апреля

Переговоры президента РФ и султана Омана, ожидание визита Уиткоффа на этой неделе, смерть Зураба Церетели, взрыв боеприпасов во Владимирской области

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Президент РФ и султан Омана провели переговоры в Москве. Стороны, в частности, обсудили ирано-американские переговоры по ядерной программе и отметили необходимость вывода из сектора Газа израильских войск. Кроме того, Россия и Оман заключили соглашение о безвизовом режиме. Хейсам Бен Тарек Аль Саид пригласил Владимира Путина посетить султанат.

- Спецпосланника президента США Стива Уиткоффа ждут в Москве на этой неделе, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

- Боеприпасы сдетонировали на складе воинской части в Киржачском районе Владимирской области. Эвакуация объявлена в семи населенных пунктах.

- На 92-м году жизни умер Зураб Церетели - художник-монументалист, скульптор, президент Российской академии художеств.

- Киеву необходимо устранить юридические препятствия для контактов с Москвой, чтобы вести переговоры по мораторию на удары по гражданской инфраструктуре, заявили в Кремле.

- Суд Москвы заочно приговорил к 9 годам колонии сына основателя "Вымпелкома" Бориса Зимина (признан в РФ иноагентом) по делу о мошенничестве.

- Минпромторг РФ планирует исключить из перечня для параллельного импорта ноутбуки и ПК Hewlett Packard и Fujitsu. В министерстве заявили, что доля их продукции на рынке составляет 8,6%, ее смогут заместить российские производители.

- В этом году 141 пляж в Анапе и девять в Темрюкском районе невозможно будет использовать для купания из-за отклонений в образцах песка и морской воды от нормативов, сообщили в Роспотребнадзоре.