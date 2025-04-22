Четыре человека пострадали при детонации боеприпасов на складе во Владимирской области

Решено провести эвакуацию воинской части, 7 населенных пунктов и 12 дачных посёлков

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил о четырех пострадавших в результате детонации боеприпасов на складе в Киржачском районе.

"К счастью, из-за инцидента никто не погиб, но четыре человека пострадали. Двое госпитализированы в Киржачскую районную больницу. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Третий пострадавший госпитализирован в Александровскую районную больницу. Его состояние определено как средней степени тяжести. Еще один пострадавший осмотрен врачами, предстоит амбулаторное лечение", - написал он в своем телеграм-канале.

Авдеев отметил, что было принято решение провести эвакуацию воинской части, 7 населенных пунктов и 12 дачных поселков.

"Эвакуировано в пункты временного размещения порядка 450 человек. Люди обеспечены всем необходимым. Эту ночь большинство из них проведет в ПВР, но кого-то уже забирают к себе родственники. Делается всё необходимое, чтобы граждане и их имущество были в безопасности, чтобы завтра все смогли спокойно вернуться в свои дома", - добавил глава региона.

Ранее сообщалось, что из-за детонации боеприпасов в Киржачском районе Владимирской области объявлен режим ЧС.

Минобороны РФ заявило, что взрыв на складе боеприпасов в воинской части на территории Владимирской области произошел, по предварительным данным, из-за нарушения требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами, пострадавших нет.