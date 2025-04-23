Школы и ряд предприятий закрыты во Владимирской области после взрыва боеприпасов

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил о ситуации в Киржачском районе на фоне детонации боеприпасов на военном складе.

"Детонация на складах постепенно завершается, но требуется проведение обследований и оценка последствий. Школы и другие образовательные учреждения в районе сегодня не работают. Также сегодня не будет работать ряд предприятий", - написал глава региона в своем телеграм-канале в среду.

Он также сообщил, что в районе закрыты дороги Киржач - Дубки, от Киржача до деревни Илейкино, от деревни Песьяне до деревни Аленино.

Накануне сообщалось о взрыве на складе боеприпасов в воинской части в Киржачском районе Владимирской области из-за нарушения требований безопасности. Пострадали четыре человека. В районе введен режим ЧС. Принято решение об эвакуации воинской части, семи населенных пунктов и 12 дачных поселков.