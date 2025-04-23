Почти 500 человек эвакуированы из зоны ЧС во Владимирской области

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил об эвакуации 495 человек из зоны чрезвычайной ситуации в Киржачском районе после детонации боеприпасов в пункты временного размещения.

"В них находятся 495 человек: в Киржачском районе - 159, 195 и 100 человек, ещё 41 человек - в Александровском районе. Из общего количества - 13 детей. В ПВР организовано питание. Выясняем потребности эвакуированных жителей. Всем - содействие и забота", - написал глава региона в своем телеграм канале в среду.

"Количество пострадавших к утру не изменилось: четыре человека, о которых я сообщал вчера, из них трое госпитализированы, угрозы жизни нет", - проинформировал Авдеев.

Между тем, как сообщила в среду пресс-служба МЧС РФ, "на данный момент в двух пунктах размещены 533 человека, в том числе 15 детей". "Еще один ПВР находится в готовности принимать людей", - говорится в сообщении. Помимо этого, отмечают в МЧС, во всех пунктах размещения специалисты оказывают психологическую помощь и поддержку.

Накануне сообщалось о взрыве на складе боеприпасов в воинской части в Киржачском районе Владимирской области из-за нарушения требований безопасности. Пострадали четыре человека. В районе введен режим ЧС. Принято решение об эвакуации воинской части, семи населенных пунктов и 12 дачных поселков.