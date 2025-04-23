Поиск

Почти 500 человек эвакуированы из зоны ЧС во Владимирской области

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил об эвакуации 495 человек из зоны чрезвычайной ситуации в Киржачском районе после детонации боеприпасов в пункты временного размещения.

В РоссииШколы и ряд предприятий закрыты во Владимирской области после взрыва боеприпасовЧитать подробнее

"В них находятся 495 человек: в Киржачском районе - 159, 195 и 100 человек, ещё 41 человек - в Александровском районе. Из общего количества - 13 детей. В ПВР организовано питание. Выясняем потребности эвакуированных жителей. Всем - содействие и забота", - написал глава региона в своем телеграм канале в среду.

"Количество пострадавших к утру не изменилось: четыре человека, о которых я сообщал вчера, из них трое госпитализированы, угрозы жизни нет", - проинформировал Авдеев.

Между тем, как сообщила в среду пресс-служба МЧС РФ, "на данный момент в двух пунктах размещены 533 человека, в том числе 15 детей". "Еще один ПВР находится в готовности принимать людей", - говорится в сообщении. Помимо этого, отмечают в МЧС, во всех пунктах размещения специалисты оказывают психологическую помощь и поддержку.

Накануне сообщалось о взрыве на складе боеприпасов в воинской части в Киржачском районе Владимирской области из-за нарушения требований безопасности. Пострадали четыре человека. В районе введен режим ЧС. Принято решение об эвакуации воинской части, семи населенных пунктов и 12 дачных поселков.

Владимирская область Киржачский район
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Приостановлена работа аэропортов Казани и Ульяновска

Российские военные сбили за ночь 11 беспилотников ВСУ над семью регионами РФ

Стенд-ап комики Комиссаренко и Романов лишены гражданства РФ

Четыре человека пострадали при детонации боеприпасов на складе во Владимирской области

Что произошло за день: вторник, 22 апреля

Во Владимирской области эвакуируют семь населенных пунктов из-за детонации боеприпасов

В Киржачском районе в воинской части на складе сдетонировали боеприпасы

В Киржачском районе в воинской части на складе сдетонировали боеприпасы

В Киржачском районе после взрыва эвакуируют два населенных пункта

Путин высоко оценил усилия Омана в переговорном процессе между Ираном и США

Путин высоко оценил усилия Омана в переговорном процессе между Ираном и США

Взрыв произошел в Киржачском районе Владимирской области

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6239 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе398 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов199 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2245 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России63 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России74 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ49 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });