Премьер Италии заявила, что РФ может посчитать угрозой отправку европейских миротворцев на Украину

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Москва может расценить отправку европейских миротворцев на Украину как провокацию, сообщила премьер Италии Джорджа Мелони в интервью The Financial Times.

"Нам надо быть осторожными в этом вопросе. (Россия - ИФ) может расценить это скорее как угрозу", - прокомментировала Мелони идею Франции и Великобритании об отправке европейских военных на Украину для обеспечения гарантий мира в будущем.

"Вместо этого она выступает за то, чтобы распространить на Украину положение статьи 5 Североатлантического договора, которое предполагает коллективную оборону, при этом она не считает нужным включать Украину в НАТО", - говорится в публикации.

В то же время, "тогда как многие в Европе считают, что Трамп планирует навязать невыгодное для Украины мирное соглашение, Мелони верит в его усилия", - пишет FT.

Итальянский премьер также выразила стремление не допустить конфликта между ЕС и США. "Если у Италии есть хоть какая-то возможность избежать конфронтации Европы и США и устранить разногласия между ними, то я сделаю это", - обещала Мелони.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что британский премьер Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон возглавили дискуссии между 37 странами на так называемом саммите "коалиции желающих". В нем принимают участие в основном европейские страны, стремящиеся продолжать помощь Украине. США в этой встрече участия не принимают.

Издание The Wall Street Journal сообщило со ссылкой на источники, что Великобритания и Франция разрабатывают планы разместить 30 тыс. военных на Украине после достижения мирного соглашения. Однако реализация этой инициативы будет сильно затруднена без поддержки США. Лидеры ряда европейских стран отнеслись к данному проекту сдержанно.

Позднее The Daily Telegraph сообщила, что Макрон рассматривает отправку миротворцев ООН на Украину как альтернативу европейским военным.

Российская сторона выступила с критикой инициативы Лондона и Парижа. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, "Лондон и Париж продолжают вынашивать замысел военной интервенции на Украину, все это маскируется под некую "миротворческую миссию".