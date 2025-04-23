В Брянской области свиноводческий комплекс "Мираторга" подвергся атакам БПЛА

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В Климовском районе Брянской области свиноводческий комплекс агрохолдинга "Мираторг" во вторник и среду подвергся атакам БПЛА, предприятие уже возобновило работу, сообщил холдинг.

"В результате атаки повреждения получили помещение контрольно-пропускного пункта и транспортные средства вблизи объекта. Возгорания не произошло. Никто из персонала комплекса не пострадал", - уточняется в пресс-релизе.

Компания принимает все необходимые меры инженерно-технической защиты объекта и безопасности персонала. Размер ущерба будет определен в ближайшее время.

"Площадка возобновила работу в штатном режиме", - говорится в сообщении.

АПХ "Мираторг" основан в 1995 году, является одним из ведущих производителей мяса в России. В состав холдинга входят растениеводческий дивизион, комбикормовые заводы, свиноводческие, птицеводческие, животноводческие площадки, предприятия по убою, переработке и глубокой переработке продукции. Основные активы расположены в Белгородской, Брянской, Калининградской, Калужской, Курской, Московской, Орловской, Тульской и Смоленской областях.