В Брянской области горела птицефабрика "Мираторга"

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Пожар, возникший на птицеводческой площадке АПХ "Мираторг" в Выгоничском районе Брянской области, ликвидирован, сообщает пресс-служба холдинга.

Возгорание произошло в одном из корпусов. Его потушили.

"Благодаря оперативным действиям персонала распространение огня удалось предотвратить. Пострадавших в результате инцидента нет, - говорится в сообщении. - Поголовье птицы и само здание были застрахованы".

В компании выясняют причину пожара и оценивают ущерб.

Фабрика будет работать в обычном режиме, заверили в холдинге.

Из сообщений ГУ МЧС Брянской области следует, что сигнал о возгорании поступил пожарным в 13:10. К 14:25 пожар локализовали на площади 3080 кв. м, а в 16:13 его площадь сократилась до 400 метров.

АПХ "Мираторг" основан в 1995 году. В состав холдинга входят растениеводческий дивизион, комбикормовые заводы, свиноводческие, птицеводческие, животноводческие площадки, предприятия по убою, переработке и глубокой переработке продукции. Основные активы расположены в Белгородской, Брянской, Калининградской, Калужской, Курской, Московской, Орловской, Тульской и Смоленской областях.