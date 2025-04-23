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Следователь заявил о доказательствах причастности Мошковича к иным преступлениям

Следователь заявил о доказательствах причастности Мошковича к иным преступлениям
Вадим Мошкович в Мещанском суде Москвы
Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Следствие получает доказательства причастности основателя группы "Русагро" Вадима Мошковича, обвиняемого по делу о хищениях, к иным преступлениям, кроме тех, которые ему вменяются сейчас, заявляет следствие.

"Сейчас следствие получает доказательства причастности Мошковича к совершению иных преступлений", - сказал следователь МВД на в Мосгорсуде, который рассматривал жалобы защиты на арест Мошковича.

Уточнять, о каких эпизодах может идти речь, он не стал.

"Я всю жизнь занимался предпринимательской деятельностью - это гражданско-правовые отношения. Прошу это учесть", - сказал Мошкович, обращаясь к суду.

Его защита подчеркнула, что до настоящего времени бизнесмену не было предъявлено каких-либо новых обвинений.

Мосгорсуд признал законным помещение Мошковича в СИЗО. Ходатайство защиты о переводе бизнесмена под домашний арест или освобождение под 1 млрд рублей залога суд отклонил.

Мещанский суд 27 марта арестовал Мошковича до 25 мая. Он и бывший гендиректор "Русагро" Максим Басов были задержаны 26 марта.

Мошковичу было предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и организации злоупотребления полномочиями (ч. 3 ст. 33 - ч. 2 ст. 201 УК). Вины он не признал.

Сообщалось, что уголовное дело связано с хищениями при покупке "Русагро" акций холдинга "Солнечные продукты". Защита Мошковича сообщила, что заявителем по делу выступил бизнесмен Владислав Буров - основатель "Солнечных продуктов", а потерпевшим является компания с Кипра.

Мошкович основал "Русагро" в 2004 году. В настоящее время это один из ведущих агрохолдингов РФ. Выручка группы в 2024 году составила 340,1 млрд рублей, что на 23,2% больше, чем в 2023 году.

С 2006 по 2014 год Мошкович был сенатором от Белгородской области в Совете Федерации.

МВД Мосгорсуд Русагро Солнечные продукты Вадим Мошкович Максим Басов
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