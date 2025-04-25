Выручка ГК "Русагро" в I квартале выросла на 18%, до 82,8 млрд руб.

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Выручка ГК "Русагро" в первом квартале этого года до межсегментных элиминаций составила 82,793 млрд рублей, что на 18% больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщает компания.

"Выручка увеличилась в основном за счет роста объемов реализации сырого масла и повышения продаж мясного бизнеса, в том числе за счет консолидации группы "Агро-Белогорье", - говорится в сообщении.

Выручка масложирового бизнеса в первом квартале составила 50,765 млрд рублей, что на 18% больше, чем годом ранее. Это 61% в общей выручке. Мясной бизнес увеличил выручку на 21%, до 12,793 млрд рублей (доля 15%), сахарный - снизил на 33%, до 8,307 млрд рублей (10%). Выручка "Агро-Белогорья" составила 8,274 млрд рублей (доля 10%). Результаты группы "Агро-Белогорье" учитываются с момента ее консолидации (12 ноября 2024 года). Выручка сельскохозяйственного бизнеса снизилась на 38%, до 2,654 млрд рублей, его доля составила 3%.

Компания также сообщила, что в первом квартале производство сырого растительного масла сохранилось на уровне первого квартале 2024 года - 290 тысяч тонн. Объем реализации промышленной масложировой и молочной продукции вырос на 5%, до 530 тысяч тонн, шрота - на 1%, до 260 тысяч тонн. Реализация сырого масла увеличилась на 24%, до 186 тысяч тонн. Это произошло за счет оптимизации элементов логистической схемы доставки масла - использования речного транспорта, повышения оборачиваемости цистерн, поясняется в сообщении.

Продажи промышленных жиров снизились на 14%, до 80 тысяч тонн.

Продажи потребительской продукции масложирового бизнеса (бутилированное масло, маргарины, спреды, майонез и готовые соусы на его основе, кетчуп, сыры, сливочное масло, сливки и др.) снизились на 16%, до 101 тысячи тонн. Основная причина - сокращение выпуска бутилированного масла в пользу увеличения реализации сырого масла, как более маржинального продукта.

Производство сахара в первом квартале сократилось до 65 тысяч тонн (-49%). "Выпуск сахара сократился относительно аналогичного периода прошлого года вслед за динамикой урожая сахарной свеклы в сезоне 2023/2024", - говорится в сообщении. Реализация сахара уменьшилась на 36%, до 120 тысяч тонн, отражая динамику производства.

Компания также сообщила, что производство свинины в живом весе увеличилось в 1,9 раза, до 139 тысяч тонн. Это произошло в основном за счет консолидации результатов группы "Агро-Белогорье" (+58 тысяч тонн). В Центральном округе производство свинины в живом весе выросло на 3,8 тыс. тонн за счет повышения эффективности технологии выращивания. Загрузка Приморского кластера продолжила восстановление после заселения пяти свинокомплексов в 2024 году, рост производства достиг 3,8 тысячи тонн.

Объем продаж продукции свиноводства вырос в 2,2 раза, до 127 тысяч тонн.

Продажи зерновых культур в первом квартале снизились наполовину, до 93 тысяч тонн. Реализация пшеницы упала на 73%, до 41 тысячи тонн, ячменя - в три раза, до 4 тысяч тонн, "в результате сдвига активной фазы продаж на четвертый квартал 2024 года с учетом конъюнктуры рынка", поясняет компания. Продажи кукурузы увеличились в 2,5 раза, до 47 тысяч тонн, за счет восстановления урожайности и дополнительной площади сева в Приморье.

Продажи масличных культур упали на 66%, до 18 тысяч тонн. Сокращение продаж сои на 62%, до 17 тысяч тонн, обусловлено сдвигом активной фазы продаж на четвертый квартал 2024 года с учетом конъюнктуры рынка.

ГК "Русагро" - один из ведущих агрохолдингов России, занимающий лидирующие позиции в производстве сахара, свинины, масложировой и сельскохозяйственной продукции. В 2024 году компания произвела 1,114 млн тонн сырого растительного масла (на 55% больше), 1,049 млн тонн сахара (на 13% больше), 311 тысяч тонн свинины (в живом весе на убой, на 7% меньше), реализовала 1,02 млн тонн зерновых культур (на 11% меньше), масличных - 414 тысяч тонн (на 36% меньше), 4,07 млн тонн сахарной свеклы (на 25% меньше).

Выручка ГК в 2024 году составила 340,1 млрд рублей, что на 23,2% больше, чем в 2023 году.

Земельный банк группы - 815 тысяч га. Активы расположены в 15 регионах России.