Заявителем по делу Мошковича назван бизнесмен Буров

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Заявление на основателя группы "Русагро" Вадима Мошковича, обвиняемого в хищениях, в правоохранительные органы написал бизнесмен Владислав Буров, заявил в Мещанском суде адвокат Мошковича. Суд рассматривает ходатайство об аресте предпринимателя.

"Господин Буров написал заявление в ФСБ и инициировал этот вопрос (об уголовном деле - ИФ)", - сказал адвокат.

По его словам, защита Мошковича считает предмет расследования в отношении бизнесмена спором хозяйствующих субъектов.

"Это разборка двух предпринимателей, которая должна рассматриваться исключительно в арбитраже. И эти разборки были", - отметил защитник.

По его словам, потерпевшим по делу в настоящее время выступает кипрская компания.

Мошковича и второго обвиняемого - бывшего генерального директора "Русагро" Максима Басова, задержали 26 марта по делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК). По словам информированного источника "Интерфакса", дело связано с хищениями у компаний - деловых партнеров ГК "Русагро" около 1 млрд рублей, но сумма может измениться.

26 марта в "Русагро" прошли обыски по этому делу.

27 марта в суде были оглашены материалы следствия, в которых сказано, что Мошкович проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений. Следователь пояснил, что "круг потерпевших по уголовному делу может расшириться" и что количество компаний, пострадавших в результате действий, в том числе Мошковича, существенное. По словам, следователя, в деле кроме Мошковича и Басова могут появиться пока не установленные фигуранты, в том числе, из числа руководства компании.

В суде Вадим Мошкович вины не признал.