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При обстреле Лисичанска пострадали четыре человека, в том числе дети

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В результате обстрела Лисичанска в Луганской народной республике пострадали четверо мирных жителей, они находятся в тяжелом состоянии, сообщили в правительстве ЛНР.

"Четыре человека ранены в результате обстрела ВСУ Лисичанска: пожилая женщина и двое 9-летних девочек-близнецов в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Дети получили минно-взрывные травмы, множественные осколочные ранения верхних и нижних конечностей, туловища и головы, а также проникающие ранения.

"Одной из девочек уже сделали операцию, вторую готовят к оперативному вмешательству. В ближайшее время детей доставят в Луганскую детскую клиническую больницу", - сообщили там.

Осколочные ранения в результате обстрела получила пожилая местная жительница, она также находится в тяжелом состоянии.

"Кроме того, в больницу доставлена еще одна женщина. Она находилась в машине в момент обстрела и получила легкие ранения. Ее состояние не вызывает опасений у медиков, пострадавшая отправлена на амбулаторное лечение", - добавили в правительстве ЛНР.

Лисичанск ЛНР
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