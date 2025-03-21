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При обстреле Лисичанска в ЛНР ранены пятеро работников коммунальной службы

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Пятеро работников коммунальной службы Лисичанска в Луганской народной республике ранены в результате обстрела города со стороны украинской армии, сообщили в правительстве ЛНР.

"Пять работников коммунальной службы Лисичанска получили ранения в результате обстрела ВСУ. Основной удар пришелся по городскому рынку", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале правительства региона.

В нем отмечается, что при обстреле Лисичанска ВСУ использовали, предположительно, кассетные боеприпасы.

"Четыре женщины с минно-взрывными травмами и множественными осколочными ранениями госпитализированы в местную больницу. Еще один пострадавший - пожилой мужчина - в тяжелом состоянии. Он с минно-взрывной травмой, ранениями головы и конечностей срочно направлен в Луганскую республиканскую клиническую больницу", - приводит правительство ЛНР слова министра здравоохранения региона Наталии Пащенко.

Хроника 24 февраля 2022 года – 21 марта 2025 годаВоенная операция на Украине
ЛНР Лисичанск ВСУ
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