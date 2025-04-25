Тяжело раненая в среду при обстреле Лисичанска девочка скончалась в больнице

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Пострадавший в результате обстрела со стороны Украины в среду ребенок из Лисичанска в ЛНР скончался в больнице, сообщили в правительстве региона.

"Одна из девочек-близняшек, тяжело раненая в Лисичанске, скончалась в больнице", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале правительства ЛНР.

В нем уточняется, что состояние ее сестры, также пострадавшей при обстреле, оценивается как стабильно тяжелое, еще одна мирная жительница в состоянии средней тяжести.

23 апреля в правительстве ЛНР сообщили об обстреле Лисичанска со стороны Вооруженных сил Украины, в результате которого пострадали четверо мирных жителей, трое из которых, включая двоих девятилетних детей, получили тяжелые ранения.