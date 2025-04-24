Песков отметил, что консультации в Лондоне по Украине выявили разногласия между их участниками

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Консультации в Лондоне по украинскому урегулированию выявили очевидные разногласия между их участниками, Россия продолжает собственный диалог на эту тему по разным каналам, заявили в Кремле.

"В Лондоне были экспертные консультации, как таковых переговоров там не было. Мы видим, что там есть проблемы со сближением позиций сторон, что привело к тому, что изменились планы по проведению в Лондоне встречи на более высоком политическом уровне", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о перспективах мирного урегулирования после встречи в Лондоне и заявлений Владимира Зеленского относительно статуса Крыма.

"Так что мы продолжаем наш диалог по разным каналам, это другой угол процесса. И видим, что там (на европейском треке) есть определенные разногласия", - заключил пресс-секретарь президента РФ.