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В ЕК подтвердили позицию о территориальной целостности Украины

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - В Евросоюзе не комментируют реакцию президента США Дональда Трампа на высказывания украинского президента Владимира Зеленского по переговорам с Россией, но выступают за уважение границ Украины, заявила на брифинге пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пинью.

"Я не буду давать мою оценку того, сбалансирована или нет позиция Соединенных Штатов (между сторонами конфликта - ИФ). Но могу вам напомнить принципы, которые должны применяться для реализации прекращения огня: это согласие Украины, ее территориальный суверенитет и уважение украинских границ", - сказала она.

"Такова наша позиция, которую мы повторяем и к которой призываем, в том числе в свете нынешних обстоятельств и последних событий", - добавила Пинью.

На вопрос о том, будет ли эта позиция донесена непосредственно до Трампа, она ответила, что в Брюсселе изучают возможность организовать встречу главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с Трампом, но пока не могут сообщить ничего конкретного. "Нет подтверждения такой встречи, по крайней мере, на данной стадии", - сказала пресс-секретарь ЕК.

Что касается поездки фон дер Ляйен на похороны папы римского Франциска в Рим, куда приедет и Трамп, то главная цель председателя ЕК - проводить понтифика в последний путь, уточнила Пинью. "И если там в связи с похоронами может состояться встреча, если возникнет такая возможность, мы ею воспользуемся", - сообщила представитель ЕК.

Накануне Трамп сказал, что заявления Зеленского об отказе признать Крым российской территорией вредят переговорам о завершении украинского конфликта. Трамп подчеркнул, что для Украины "Крым был потерян годы назад", и сейчас это не является основной темой обсуждений.

В Белом доме затем заявили, что недовольны тем, как Зеленский реагирует на попытки США урегулировать украинский кризис.

Евросоюз Крым США Франциск Украина Урсула фон дер Ляйен Владимир Зеленский
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