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В Омской области и на Дальнем Востоке хотят начать выращивать лимоны и чай

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Проекты выращивания тропических и субтропических культур могут быть реализованы в Омской области и Приморском крае, сообщил генеральный директор АНО "Субтропики России", председатель совета Союза фермеров Сочи Андрей Платонов на сельскохозяйственном форуме "Тепличная отрасль России - 2025".

"Месяц назад ассоциация заключила соглашение с Омской областью, где будем пробовать научное оранжерейное выращивание тропических и субтропических культур", - сказал Платонов.

По его словам, в Омской области планируется создать теплицы и выращивать в первую очередь лимоны. Он добавил, что в настоящее время также обсуждается возможность тепличного выращивания тропических и субтропических культур в Приморском крае.

"Серьезные переговоры у нас проходят сегодня с Приморским краем на уровне Минсельхоза края. (...) Помимо закладки и испытаний теплиц с тропическими и субтропическими культурами, мы еще планируем заложить порядка 1 га краснодарского чая, посмотреть, как он будет там расти. И попытаемся срастить его с иван-чаем, который там возделывается, и сделать полезный для здоровья напиток", - добавил он.

Ранее Платонов пообещал министру сельского хозяйства РФ Оксане Лут представить к концу этого года выращенные в РФ бананы.

Минсельхоз Омская область Андрей Платонов Дальний Восток Приморский край
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