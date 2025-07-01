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На Ставрополье первую очередь теплиц для бананов введут в 2027 году

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - ООО "ПлодоВитта", планирующая строительство тепличного комплекса по выращиванию бананов в пригороде Невинномысска, стало резидентом территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) города, сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства Ставрополья.

"Первая очередь тепличного комплекса будет введена в 2027 году. На проектную мощность предприятие выйдет в 2031 году", - говорится в сообщении.

Ранее министр сельского хозяйства края Сергей Измалков сообщал, что если все организационные, технические вопросы по проекту будут решены, то первый урожай бананов может быть получен уже в 2026 году, а на проектную мощность в 21,5 т бананов ежегодно планируется выйти к 2029 году.

Также сообщалось, что компания планирует выращивать бананы сорта "Анамур" в закрытом грунте на площади 45,9 га. Будет создано 57 рабочих мест. Инвестиции в проект по выращиванию бананов на Ставрополье составят 3 млрд рублей.

Как поясняли "Интерфаксу" в пресс-службе администрации Невинномысска, инвесторами выступают местная "Генгрупп Рус" и компания GenGroup Qazaqstan. Проект будет реализовываться в три этапа. Помимо тепличных комплексов планируется создать фисташковый и миндальный сад в открытом грунте.

ООО "ПлодоВитта" (ранее "Генгрупп Рус") - ставропольское микропредприятие, которое было зарегистрировано в 2023 году с уставным капиталом 100 тыс. рублей. Основной вид деятельности - выращивание тропических и субтропических культур. По данным ЕГРЮЛ, компанией владеет гражданин Азербайджана Абдулла Исмайилов.

GenGroup Qazaqstan в 2023 году начала выращивать бананы в Туркестанской области Казахстана. Это первое в стране производство бананов в промышленных масштабах. Компания является дочерним подразделением турецкой GenGroup.

Невинномысск Ставрополье Казахстан Генгрупп Рус GenGroup Qazaqstan ООО "ПлодоВитта"
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